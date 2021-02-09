РИАМО - 9 фев. В конце текущей недели в Московской области прогнозируются усиление ветра и снегопады, это может привести к метелям в регионе, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«13, 14 февраля регион будет находиться в зоне активных атмосферных фронтов. Метели ожидаются и 12 и 13 числа. Возможно даже и 14 февраля», - сказала Позднякова.

Она добавила, что за эти дни может выпасть до 20 сантиметров снега.

Также метель прогнозируется в Московском регионе вечером во вторник. Сугробы вырастут до 34 сантиметров.

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