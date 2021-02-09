РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. В подъездах многоквартирных домов городского округа Люберцы для жителей повесили информационные листовки о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В целях защиты населения от распространения коронавирусной инфекции для информирования жителей о проходящей вакцинации от Covid-19 в подъездах МКД, на сайтах управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК размещены информационные листовки с перечнем адресов пунктов вакцинации в городском округе Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что вакцинироваться люберчане могут в одном из восьми пунктов на базе поликлинических отделений №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11 или в стационарных пунктах в ТЦ «Орбита», ТЦ «Светофор», в центральном отделении МФЦ, клубе «Активное долголетие».