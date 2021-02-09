РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин состоятся в Люберцах с 15 февраля, на них выступят порядка 150 сильнейших боксеров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования по боксу стали визитной карточкой Люберец и пройдут здесь в 31-й раз.

«Городской округ Люберцы с 15 по 21 февраля станет площадкой проведения ХXXI Всероссийских соревнований по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. На ринг выйдут 150 сильнейших боксеров в 10 весовых категориях из 22 субъектов РФ», - сказал Ружицкий.

В этом году честь городского округа будут отстаивать два воспитанника комплексной спортивной школы олимпийского резерва и четыре спортсмена, представляющих люберецкий клуб бокса «Спартак».