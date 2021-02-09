РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. Два нежилых помещения сдают через аукционы в аренду в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Красногорске сдаются в аренду на 5 лет под свободный вид деятельности (не запрещенный действующим законодательством) нежилые помещения, расположенные на улицах Полюсная и Чайковского», - говорится в сообщении.

Красногорск – один из динамично развивающийся городов Подмосковья, граничащий с Москвой на северо-западе: на участке между 65-67 километрами МКАД.

«Заявки на участие в аукционах на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности городского округа Красногорск, принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/) до 9 апреля 2021 года», - добавляется в материале.

Первое нежилое помещение расположено на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания 1963 года постройки.

«Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 70,8 квадратных метра в доме №3 на улице Полюсная (КН: 50:11:0000000:96034)», - поясняется в материале.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование помещением составляет 340 тысяч рублей. Номер процедуры на электронной площадке: 43725.

Второе нежилое помещение является подвальным.

«Аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения площадью 32,5 квадратных метра в доме №13 на улице Чайковского (КН: 50:11:0000000:165859)», - говорится в сообщении.

Стартовая величина годовой арендной платы за пользование помещением составляет 140 тысяч рублей. Номер процедуры на электронной площадке: 43418.

«С более подробной информацией о земельных участках и объектах недвижимости, выставленных на торги в Московской области, вы всегда можете ознакомиться на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/», - заключается в материале.