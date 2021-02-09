РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в Московской области вылечилось от коронавируса еще 980 пациентов, в подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За это же время в регионе умерли 903 человека.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4078 человек. Выздоровели и выписались 162 039 человек», - говорится в сообщении.

Прививку от коронавируса в Подмосковье делают в два этапа. Вакцинироваться могут жители от 18 лет.

Сейчас в Подмосковье развернули более 190 стационарных пунктов вакцинации от Covid-19 в поликлиниках. К марту их число планируется увеличить до 220.

Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону «122» или через портал госуслуг.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 980 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа.

- Ограничения на заполняемость залов театров в Москве могут ослабить весной. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%.

- 43 нарушения мер против Covid выявили в учреждениях и общественных местах Москвы в январе. Чаще всего выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты.

- В московских ЗАГСах отменили Covid‑ограничения. Они перешли на обычный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 больных. В Москве - 1 584 .

- В Москве соцработники оказали более 60 тыс услуг заразившимся коронавирусом. Помощь оказывают только те работники, у которых выработались антитела.