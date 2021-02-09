РИАМО - 9 фев. На Новосходненском шоссе в столице восстановили движение транспорта, которое ранее перекрывали из-за пожара в доме, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила свыше 60 квадратных метров. Пожар потушили.

«Движение по Новосходненскому шоссе восстановлено в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Новосходненском шоссе в районе дома №9 сохраняются заторы в оба направления. Большая пробка наблюдается в сторону области, ее длина составляет около 1,5 километра.