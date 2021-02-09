РИАМО - 9 фев. Свыше 14 тысяч жителей планируется расселить по программе реновации жилфонда в Юго-Западном округе столицы до 2024 года благодаря 33-м подобранным стартовым площадкам, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Площадки расположены в девяти районах ЮЗАО. Их градостроительный потенциал составляет чуть более 400 тысяч квадратных метров», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации на юго-западе Москвы стартовала с заселения двух домов в Южном Бутове. С этого момента новые квартиры с отделкой получили свыше 1,3 тысячи семей.

В настоящий момент на территории округа из 15 отселенных домов 12 уже снесли. Всего в ЮЗАО предстоит расселить и демонтировать 520 домов общей площадью почти 2 миллиона квадратных метров.

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