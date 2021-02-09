РИАМО - 9 фев. За последние сутки в Москвоской области выявили 903 случая заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1 584 случаев.

По данным Минздрава области, вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье прошли уже 143 567 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 980 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа.

- Ограничения на заполняемость залов театров в Москве могут ослабить весной. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%.

- 43 нарушения мер против Covid выявили в учреждениях и общественных местах Москвы в январе. Чаще всего выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты.

- В московских ЗАГСах отменили Covid‑ограничения. Они перешли на обычный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 больных. В Москве - 1 584 .

- В Москве соцработники оказали более 60 тыс услуг заразившимся коронавирусом. Помощь оказывают только те работники, у которых выработались антитела.