РИАМО - 9 фев. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%, пишет газета «Известия».

Такое ограничение было введено из-за пандемии коронавируса.

«Так, в МХТ имени А.П. Чехова надеются, что театр быстро адаптируется и к 75, и к 100% заполняемости. А худрук Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз назвал снятие ограничений спасением для своего театра. Но не все надеются вернуть зрителя», – говорится в материале.

Многие руководители столичных театров считают, что им будет необходима государственная поддержка, однако ситуацию нельзя назвать однозначной. Все зависит от самой площадки. С одной стороны, спрос на билеты есть, с другой стороны, некоторым театрам тяжело заполнить залы даже на 50%.

В настоящее время учредители готовы помочь театрам войти в обычный режим. В министерстве культуре России заверили, что «оперативно реагируют на ситуацию».

В числе мер поддержки, которые уже осуществлены, - сохранение субсидии на госзадание, финансирование театрально-концертных организаций из резервного фонда, гранты президента, которые были направлены 36 учреждениям, индексация (5,8%) на фонд оплаты труда.​

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9 ФЕВРАЛЯ

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