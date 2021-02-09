РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Камерный хор Подольской филармонии получил Гран-при конкурса духовной музыки «Синодальное наследие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс духовной музыки «Синодальное наследие», посвященный 130-летию русского и советского дирижера Николая Голованова, проходил с 21 по 31 января 2021 года. Свое искусство демонстрировали хоры и солисты Москвы и Московской области. Организаторами и учредителями конкурса выступили Союз деятелей русской музыкальной культуры и Московское областное хоровое общество.

«Поздравляем участников камерного хора Подольской филармонии под руководством дирижера Кирилла Краюшкина с присвоением Гран-при конкурса. Лауреатом I степени стал вокально-хоровой ансамбль NEW TONE из подмосковного Королева, лауреатами II степени признаны солисты из Москвы Екатерина Королева и Даниил Захватошин, лауреатом III степени стал московский вокально-хоровой ансамбль «Партес», - говорится в сообщении.