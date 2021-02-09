РИАМО - 9 фев. В столице за прошедшую неделю зарегистрировали низкий уровень заболеваемости жителей ОРВИ и гриппом, показатели находятся ниже расчетного эпидемического порога на 60,2%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Эпидситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в городе с 1 по 7 февраля соответствует сезону года. Показатель заболеваемости среди совокупного населения на шестой неделе текущего года оказался практически на уровне предыдущей недели.

«Среди взрослого населения вторую неделю отмечается снижение заболеваемости, в том числе по сравнению с предыдущей неделей <...> отмечается снижение заболеваемости на 2,6%», — подчеркивается в сообщении.

Так, показатели заболеваемости в Москве по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения. В частности, среди совокупного населения — на 60,2%. Среди детей от 0 до 2 лет — на 83,1%, от 3 до 6 лет — на 84,0%, от 7 до 14 лет — на 76,4%, среди взрослых — на 1,8%.