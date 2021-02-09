РИАМО - 9 фев. За январь Госинспекция по недвижимости Москвы провела 7 408 проверок соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, нарушения выявили в ходе менее чем 1% от общего числа проверок, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

«Всего было выявлено 43 нарушения, самым частым стало отсутствие средств индивидуальной защиты – 37 случаев. Наибольшее количество нарушений было выявлено в бизнес-центрах – 14 случаев, на втором месте – офисы, на долю которых пришлось семь случаев. В общественных местах нарушения были зафиксированы шесть раз», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что четыре случая нарушений профилактики коронавируса выявили в объектах торговли, предприятиях сферы бытовых услуг и салонах красоты.

Больше всего проверок провели в общественных местах и государственных бюджетных учреждениях столицы. Так, на их долю выпало 51% и 37% проверок соответственно.

Под проверку попали и бизнес-центры, банки, социальные учреждения и организации сферы образования, объекты культуры и спорта, предприятия в сфере ЖКХ, государственные предприятия и предприятия сервиса.

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Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

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