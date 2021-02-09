РИАМО - 9 фев. В ЗАГСах Москвы сняли ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, учреждения перешли на обычный режим работы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Улучшающаяся эпидситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе. К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что для посещения учреждений горожанам больше не нужна предварительная запись. Кроме того, снято ограничение по числу гостей на торжественных церемониях регистрации брака — их можно приглашать больше пяти.

Ракова напомнила, что ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции по-прежнему необходимы.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19, поэтому ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, могут быть сняты в ближайшие месяцы.

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9 ФЕВРАЛЯ

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