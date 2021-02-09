РИАМО - 9 фев. После работ по капитальному ремонту для пешеходов открыли подуличный переход на станции метро «Савеловская», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Теперь к ТК «Савеловский», на Складочную, Новослободскую улицы можно опять выходить напрямую. <…> Заходить и выходить из метро станет комфортнее и быстрее», - говорится в сообщении.

Переход начали ремонтировать в мае 2020 года. Там заменили гидроизоляцию, дренажную систему и коммуникации, сделали новое освещение (установили 300 точечных светильников), на стенах уложили 750 квадратных метров мрамора.

Также рабочие уложили в переходе 400 квадратных метров напольного гранита, установили 140 погонных метров металлических лотков для проводки.