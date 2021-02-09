РИАМО – 9 фев. В январе по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет ипотечный рынок в стране установил рекорд по выдачам кредитов, сообщает РБК.

«Было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей. В 2020 году в январе было выдано 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Таким образом, выдачи кредитов выросли на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном», – говорится в сообщении.

​Несмотря на пандемию Covid-19, прошлый год стал рекордным для ипотечного рынка. Так, за год банками было выдано 4,3 триллиона рублей. Это произошло в связи со снижением ставок по ипотеке и запуску льготной программы.

В прошлом году ключевая ставка в стране снизилась с 6,25 до 4,25%. Объемы выдачи кредитов объясняют спросом на льготную ипотеку под 6,5 или ниже процентов, по которой в прошлом году выдали 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.

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