РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3554 пациента, общее число выздоровевших в городе достигло 854 725 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки выявили 1584 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в больницы доставили 811 человек.

В столице также за сутки скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и диагностированным Covid-19. За весь период умер 14 031 человек.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса на текущий момент в Москве составляет 947 036.

В мегаполисе идет массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за декабрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае.

- Роспотребнадзор объявил условия отмены масочного режима. Для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.