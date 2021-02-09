Как выкупить парковочное место у города

Кто может купить парковочное место
Приобрести гараж-бокс, место на подземных и многоуровневых парковках можно на городских торгах через официальный инвестиционный портал Москвы. На продажу выставлены места в достроенных объектах.
Купить машино-место может любой гражданин РФ, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (кроме государственных унитарных предприятий и некоторых других юрлиц).
Как выбрать место
Для этого необходимо ознакомиться с доступными предложениями на сайте инвестиционного портала Москвы. Здесь можно осуществлять расширенный поиск, указав необходимую станцию метро, адрес и другие критерии. Для каждого машино-места указывается его точный адрес, площадь, кадастровый номер, даты начала и конца подачи заявок, а также прилагается документация для торгов.
Осмотр гаража
Чтобы посмотреть объект, необходимо зарегистрироваться на портале или войти через аккаунты «Госуслуг», mos.ru или по «Сбербанк ID». В профиле потребуется указать личные данные и контакты. Затем в карточке интересующего вас гаража нужно кликнуть кнопку «Запись на осмотр», после чего заполнить графу своими паспортными данными, выбрать дату и время. Машино-место покажут только по предъявлении паспорта. Если гараж вам подходит, можно переходить к следующему шагу.
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Получение УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) потребуется, чтобы участвовать в электронных торгах. Чтобы ее получить, нужно обратиться в специальные удостоверяющие центры с паспортом, СНИЛСом и ИНН. Уточнить их адреса и узнать информацию об услуге можно на портале mos.ru.
Подача заявки и внесение задатка
На сайте инвестиций в описании выбранного гаража нужно выбрать вкладку «Сведения о торгах». Внимательно прочитайте лотовую документацию и выясните, в какой срок и какие надо предоставить документы, чтобы внести задаток, а также его размер.
Копии документов нужно будет прикрепить в электронном формате (для физических лиц обычно требуется паспорт, для юрлиц или ИП – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).
Сумма задатка чаще всего составляет до 20% от стоимости машино-места. Без задатка ваша заявка на участие в аукционе не будет зарегистрирована. Если вы выиграете аукцион, задаток будет засчитан в счет покупки. Если проиграете – деньги вернут. В случае, если вы выиграли аукцион, но затем не оформили гараж в собственность, то с задатком придется попрощаться.
Решение о том, допущены ли вы к участию в аукционе, отображается в личном кабинете. Чтобы получить статус участника, нужно в электронной форме подписать соответствующий протокол.
Участие в аукционе
Сами торги проходят на закрытой электронной площадке, на которой отражаются сроки окончания аукциона, шаг ставки и прочее. О шаге ставки и времени, за которое надо ее сделать, сообщается также заранее в информации к лоту. Заходя через личный кабинет на электронную площадку, участники делают свои ставки, ход аукциона протоколируется в электронном журнале.
Оплата и оформление в собственность
Победителю в течение часа приходит соответствующее уведомление. Там же отражается протокол аукциона, подтверждающий победу. Далее не ранее, чем через десять дней, но не позднее, чем через двадцать дней следует подписать договор купли-продажи и оплатить его. На это отводится 30 рабочих дней со дня заключения договора. Как именно это сделать, куда и с какими документами обращаться, сообщается в личном кабинете. Заключительным шагом является оформление машино-места в собственность.
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Право преимущественного приобретения
У собственников жилых помещений и у социальных нанимателей жилья в Москве есть преимущественное право приобретения машино-мест, расположенных в их МКД (обычно это подземные паркинги). Таким гражданам не нужно участвовать в торгах и получать УКЭП, достаточно подать заявку, прикрепив документ (выписку из Росреестра) о том, что они владеют жилым помещением в том же доме. После подачи первой заявки никто другой уже не сможет претендовать на этот гараж или парковочное место, так что делать ставки не требуется.
Как и для участников электронных торгов, вся информация о статусе заявки, о том, удачно ли прошла покупка и т.п., отражается в личном кабинете на инвестиционном портале.
Дополнительная информация
Дополнительные сведения можно получить по телефону 8 (499) 652-60-25 или, написав на электронную почту investcons-tender@mos.ru. Регламент процедуры участия в электронном аукционе закреплен в Постановлении правительства Москвы № 769-ПП от 24.07.2018.
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