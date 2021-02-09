Как выкупить парковочное место у города

На сайте инвестиций в описании выбранного гаража нужно выбрать вкладку «Сведения о торгах». Внимательно прочитайте лотовую документацию и выясните, в какой срок и какие надо предоставить документы, чтобы внести задаток, а также его размер.

Копии документов нужно будет прикрепить в электронном формате (для физических лиц обычно требуется паспорт, для юрлиц или ИП – выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

Сумма задатка чаще всего составляет до 20% от стоимости машино-места. Без задатка ваша заявка на участие в аукционе не будет зарегистрирована. Если вы выиграете аукцион, задаток будет засчитан в счет покупки. Если проиграете – деньги вернут. В случае, если вы выиграли аукцион, но затем не оформили гараж в собственность, то с задатком придется попрощаться.

Решение о том, допущены ли вы к участию в аукционе, отображается в личном кабинете. Чтобы получить статус участника, нужно в электронной форме подписать соответствующий протокол.

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