РИАМО - 9 фев. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области прошли уже 143 567 человек, сообщили в региональном Минздраве.

В Подмосковье идет бесплатная и добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции. Вакцина вводится человеку в два этапа. Для прививок используется отечественный препарат «Спутник V». Эффективность вакцины находится на уровне 91,6%.

Сделать прививку могут жители от 18 лет, кроме тех, кто страдает аллергическими реакциями, обострением хронических заболеваний, беременных и кормящих женщин.

На территории Московской области на текущий момент развернули более 190 стационарных пунктов вакцинации от Covid-19 в поликлиниках. К марту их число планируется увеличить до 220. Также в регионе работают мобильные передвижные пункты вакцинации.

Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону «122» или через портал госуслуг.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за декабрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае.

- Роспотребнадзор объявил условия отмены масочного режима. Для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.