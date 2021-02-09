РИАМО - 9 фев. Следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении муниципального депутата района Зюзино Константинаса Янкаускаса по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Басманного суда.

«9 февраля в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении Янкаускаса Константинаса» , - говорится в сообщении.

Депутата обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

23 января в разных российских городах, в том числе и в центре столицы, прошли несогласованные акции. Правоохранители предупреждали горожан об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако акцию посетили порядка 4 тысяч человек.