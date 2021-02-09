РИАМО - 9 фев. Правительство Московской области перечислит более 1 миллиарда рублей на производство молока в регионе в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Развитие молочной отрасли является для нас одним из приоритетов. В этом году на поддержку и стимулирование производства молока всего планируется направить аграриям Подмосковья более 1 миллиарда рублей, что на уровне прошлого года. На стимулирование производства молока из этих денег предусмотрено 414,3 миллиона рублей», — сказал Воскресенский.

По его словам, с 2020 года субсидии в Подмосковье предоставляются не только на поддержку сельскохозяйственного производства, но и на стимулирование приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса, в том числе и стимулирование производства молока.



«Поддержка позволит обеспечить стабильный прирост производства молока в сельхозорганизациях Подмосковья, а также будет способствовать развитию экспортного потенциала», — отметил Воскресенский.

Чиновник добавил, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом области и сельхозпроизводителями.