РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 1584 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 947 036 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в выездных мобильных пунктах. Для этого с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения, введенные из-за пандемии, могут отменить в Москве к маю текущего года.

В России за сутки выявлено 15 019 новых случаев Covid-19, умерли 530 пациентов, выздоровели 21 795 человек.

За время пандемии в РФ всего зарегистрировано 3 998 216 случаев коронавируса, скончались 77 598 заболевших, выздоровели и выписались 3 493 886 человек.

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за декабрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае.

- Роспотребнадзор объявил условия отмены масочного режима. Для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.