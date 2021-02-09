РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в Москве выявили 1584 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 947 036 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.
В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в выездных мобильных пунктах. Для этого с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения, введенные из-за пандемии, могут отменить в Москве к маю текущего года.
В России за сутки выявлено 15 019 новых случаев Covid-19, умерли 530 пациентов, выздоровели 21 795 человек.
За время пандемии в РФ всего зарегистрировано 3 998 216 случаев коронавируса, скончались 77 598 заболевших, выздоровели и выписались 3 493 886 человек.
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Текстовая трансляция
8 ФЕВРАЛЯ
- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за декабрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае.
- Роспотребнадзор объявил условия отмены масочного режима. Для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.
- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.
- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.
- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.
- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.
- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .
- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.
- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.
- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.
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