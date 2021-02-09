РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Люберецкие спортсмены представят команду Московской области на первенстве России по рукопашному бою, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования пройдут в Курске с 9 по 13 апреля.

«7 февраля состоялся открытый турнир Московской области по рукопашному бою, на котором команда спортсменов из Люберец показала впечатляющий результат. Результаты соревнований дали нашим борцам шанс выступить на первенстве России. Желаем люберчанам удачи!» - пояснил Ружицкий.

Призерами турнира Московской области по рукопашному бою стали Юрий Рогачев (16-17 лет, свыше 80 килограммов), Илья Бакотин (18-21 год, 60 килограммов), Василий Валяйчиков (16-17 лет, свыше 80 килограммов) и Николай Петров (16-17 лет, 75 килограммов).