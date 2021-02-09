РИАМО - 9 фев. Учащиеся столичных школ на сегодняшний день получают большой опыт по перспективным ИТ-направлениям и смогут в будущем активно развивать отечественную ИТ-индустрию. Об этом рассказал РИАМО создатель мультисервисной образовательной платформы «Фабрика разума» Павел Ларичев.

В Москве начал работу масштабный семинедельный педагогический форум, в ходе которого эксперты поделятся инновационными методами преподавания различных школьных предметов. Также проводятся мастер-классы и обсуждения актуальных вопросов образования.

«В настоящий момент ИT-компании испытывают дефицит квалицированных кадров. Благодаря проекту «ИТ класс в московской школе», запущенному в образовательных организациях столицы, интересующиеся учащиеся могут получить знания и опыт по перспективным ИT-направлениям», — сказал Ларичев.

Он выразил надежду, что подобный проект поможет не только зажечь «звездочки» отечественных Джобсов и Цукербергов, но и даст хороший импульс всей российской ИT-индустрии в целом.

Главной целью Московского педагогического форума является объединение учителей и формирование основы для новых стандартов столичного образования. Всего в программе форума семь предметных недель. После математики и информатики разговор пойдет о словесности и иностранных языках.

Программа форума размещена на сайте «Школа большого города». Там же доступны ссылки для подключения к онлайн-трансляциям форума.