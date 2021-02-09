РИАМО - 9 фев. Худрук столичного театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников сообщил, что контракт с ним истекает 25 февраля, и попрощался с театром перед уходом.

Серебренников опубликовал в Instagram фото письма, в котором его уведомили об истечении трудового договора с ним 25 февраля.

«Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить», — написал Серебренников.

Он призвал сделать так, чтобы театр оставался живым.

Ранее Серебренникова признали виновным в том, что он вместе с продюсером Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным похитили почти 129 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Минкультуры РФ.

По данным СК России, в 2011 году Кирилл Серебренников основал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства, на который в 2011-2014 годах в министерстве культуры РФ выделили свыше 214 миллионов рублей. По оценкам следователей, в общей сложности было выведено и похищено порядка 130 миллионов рублей.