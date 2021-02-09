РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в Многофункциональном центре подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылся в Многофункциональном центре в Подольске по адресу: улица Кирова, дом 39. Сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00. В помещении имеется навигация, указывающая на местонахождение пункта, также сотрудник ресепшена подскажет, куда пройти на вакцинацию», - говорится в сообщении.

Это третий мобильный пункт вакцинации от Covid-19, открывшийся в Подольске. Мобильные пункты также открыты в гипермаркете «Глобус» в микрорайоне Климовск и торговом центре «Остров сокровищ» в Подольске. На текущей неделе дополнительно откроются мобильные пункты вакцинации в подольских торговых центрах «Капитолий» и «Галерея».

Записаться на прививку можно через портал государственных услуг Московской области, единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, по телефону 122 – выбрать «прививка от Covid-19» или прийти в выбранный пункт вакцинации лично. Также записаться на вакцинацию можно в МФЦ.