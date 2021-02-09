РИАМО - 9 фев. Автотранспорт не сможет проехать по Новосходненскому шоссе в столице из-за возгорания в частном доме, движение по трассе временно перекрыли, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Будьте внимательны», - говорится в сообщении.

Ранее на севере столицы загорелся частный дом. Площадь пожара превысила 60 квадратных метров.

На данный момент огонь потушен. Никто не пострадал.