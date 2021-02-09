РИАМО - 9 фев. Бабушкинский суд столицы приговорил бывшего заместителя директора Спецстроя России Александра Мордовца к 13,5 годам лишения свободы и бывшего генерального директора ООО «Строймонолит-14» Олега Щурова — к 13 годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получении взятки в особо крупном размере, подстрекательстве и пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями и даче взятки в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что с июня 2013 года по апрель 2017 года Мордовец являлся членом, а в последующем — заместителем председателя межведомственной комиссии по координации работ, связанных с созданием космодрома «Восточный», полномочным представителем Спецстроя России на объектах строительства космодрома «Восточный» и начальником оперативного штаба Спецстроя России по строительству космодрома «Восточный», — говорится в сообщении.

В 2014-2017 годах Мордовец в Москве и в Свободненском районе Амурской области при подстрекательстве и пособничестве Щурова злоупотреблял должностными полномочиями при заключении договоров поставки и подряда с ООО «Строймонолит-14» на производство строительно-монтажных работ технического комплекса космодрома «Восточный». В итоге был причинен материальный ущерб государству в размере более 120 миллионов рублей.

Мордовец также получил взятку от Щурова в 32,3 миллиона рублей.

Мордовца приговорили к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки. Его также на 6 лет лишили права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Мордовец также был лишен воинского звания «полковник запаса».

Щурова приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки. Его также на 6 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных и коммерческих организациях. С Мордовца и Щурова взыщут более 120 миллионов рублей.