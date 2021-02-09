РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №20 по Московской области в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 18 февраля проконсультирует налогоплательщиков по вопросу порядка подачи декларации по НДФЛ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с проведением Декларационной кампании 2021 года Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области проводит консультирование налогоплательщиков по вопросам порядка подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)», - говорится в сообщении.

Консультация будет проводиться по телефону: 8(495)527-99-00 в соответствии с графиком - с 9:00 до 17:00.

Консультации также состоятся 17-18 марта и 20-21 апреля с 9:00 до 17:00.