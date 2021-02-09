РИАМО - 9 фев. Четвертого апреля в городском округе Пушкинский состоятся выборы депутатов в совет депутатов муниципалитета, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

В ноябре 2020 года Мособлдума приняла решение о создании единого городского округа на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского округа. Новое муниципальное образование будет называться «Городской округ Пушкинский Московской области».

«Полномочия избирательной комиссии городского округа Пушкинский возложены на ТИК города Пушкино», - говорится в сообщении.

Совет депутатов городского округа Пушкинский избирается в составе 30 депутатов сроком на пять лет.

Выдвижение кандидатов проходит до 18:00 17 февраля, выдвижение списком от политических партий – до 12 февраля. Зарегистрироваться кандидатам можно до 2 марта.

Досрочное голосование в ТИК будет организовано с 24 марта по 3 апреля.