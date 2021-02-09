РИАМО - 9 фев. Сотрудники МФЦ Подмосковья в новом формате изучат этику общения с посетителями, в феврале обучение пройдут работники Красногорска, Ступина, Солнечногорска, Дмитрова, Чехова, Наро-Фоминска, Мытищ, Балашихи и Коломны, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы постоянно повышаем качество предоставления госуслуг, в том числе уровень обслуживания заявителей в многофункциональных центрах», – отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что к существующим тренингам по развитию управленческих навыков, стилям руководства и управлению конфликтами для операторов окон в центрах «Мои Документы» добавят обучение по обслуживанию заявителей по региональному стандарту.

Тренинги пройдут для 200 сотрудников МФЦ в ближайшее время. Первый тренинг уже состоялся в МФЦ Дубны.

Стандарт этики обслуживания посетителей включает в себя единый стиль одежды и деловой имидж работников, а также стандарт подготовки рабочего места и этики общения на всех этапах обслуживания.