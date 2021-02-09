РИАМО - 9 фев. Станция Камушки соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги расположится на эстакаде высотой 13,5 метров и будет интегрирована с метро, МЦК и МЦД, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проект четырехкилометровой железнодорожной ветки является уникальным. Там появятся три станции: Кутузовская, Камушки, Поклонная гора, а в будущем планируется возведение станции Ермакова роща.

«Двухкилометровая эстакада проходит над ТТК. Ее высота достигает 30 метров. На строящейся ветке завершается возведение моста через Москву-реку, который полностью повторяет конструкции Дорогомиловского моста», — отметил Бочкарев.

Платформы станции Камушки расположатся на эстакаде и будут интегрированы со станциями метро, Московского центрального кольца и платформой Тестовская МЦД-1. На станции установят эскалаторы и пандусы для инвалидов. Соединительную ветку включат в состав МЦД-4, работы завершат в конце 2022 года.

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