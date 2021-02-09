РИАМО - 9 фев. Вся поступившая гуманитарная помощь от Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) передана арестованным в спецприемнике Сахарово в новой Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что пропали переданные в центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово 3 тысячи комплектов постельного белья для задержанных на несогласованных акциях.

«Данная информация не соответствует действительности. Вся помощь, поступившая от ОНК, ими передана указанной категории лиц. Граждане, отбывающие административное наказание на территории данного подразделения, обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ряд членов Совета по правам человека при президенте РФ публикует недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство сотрудников ОВД.