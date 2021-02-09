РИАМО - 9 фев. Сведения об ООО «Восход» включили в реестр недобросовестных поставщиков после того, как подмосковное учреждение «Региональный центр благоустройства» расторгло с ним контракт, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Учреждение заключило с обществом контракт на оказание транспортных услуг с экипажем. Но общество нарушило договоренности.

«Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. В связи с этим областной антимонопольный орган решил внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.