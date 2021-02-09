РИАМО - 9 фев. На севере столицы загорелся частный дом, в настоящее время пожар на площади свыше 60 квадратных метров ликвидирован, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Ночью 8 февраля в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании в частном доме по адресу: Новосходненское шоссе, дом 9», – говорится в сообщении.

Слаженные действия пожарных столицы позволили побороть огонь в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

К месту выслали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчет пожарно-спасательного отряда №214 Государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр».