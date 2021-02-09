РИАМО - 9 фев. В Можайском городском округе допустили нарушение при проведении электронного аукциона на поставку оборудования в школу, выдано предписание об устранении нарушений, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу ООО «Мегаторг» на действия комиссии по осуществлению закупок МКУ Можайского округа «Управление капитального строительства» и МКУ Можайского округа «Центр торгов» при определении поставщика на поставку оборудования для общеобразовательной школы на 275 мест в селе Тропарево.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Мегаторг» в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России признало жалобу обоснованной. Антимонопольное ведомство выдало учреждениям Можайского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.