РИАМО - 9 фев. Ветеринары не смогли спасти жизнь лосихе, которую сбили на дороге около деревни Бренево городского округа Лотошино, сообщил РИАМО источник, знакомый с ситуацией.

Животное в результате аварии получило сильные травмы. В дикой природе у лосихи не было шансов выжить с такими повреждениями.

Ставился вопрос об ампутации ноги лосихи. В то же время специалисты искали возможность сохранить копыто животному. При этом лосиха хорошо себя чувствовала до операции.

В случае, если бы лосиха выжила, ее готов был к себе забрать фермер из Шаховской.

«В Подмосковье ежегодно регистрируется более 200 случаев гибели лосей и оленей на дорогах. Столкновения чаще всего заканчиваются плохо как для животного, которое погибает от ранений, так и для водителя и пассажиров, которые также могут пострадать. К тому же за нанесенный ущерб охотничьим ресурсам водитель обязан возместить компенсацию за лося в размере 80 тысяч рублей», - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.