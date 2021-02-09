РИАМО - 9 фев. Для утилизации строительного и негабаритного мусора жителям Подмосковья нужно заказывать у регионального оператора по обращению с отходами специальный контейнер, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.

Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживает Воскресенский кластер, куда входят Раменское, Воскресенск, Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы и Шатура. Всего в регионе сформировано семь кластеров.

«Строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам. Для его вывоза нужно заказывать отдельный контейнер на коммерческой основе», — сказал Чувиков.

Он отметил, что строительный мусор слишком тяжел для перевозки мусоровозом и не поддается прессованию — техника может выйти из строя.

​Чувиков добавил, что за два года регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» закупил и установил около 16 тысяч контейнеров для сухих и смешанных отходов, а также бункеров для крупногабаритных отходов.

«Практика показывает, что из синего сетчатого бака для раздельного сбора отходов (РСО) можно выбрать порядка 40% вторсырья и пустить его во вторичный оборот, а вот из контейнера для смешанных отходов — всего 10-12%», — отметил Чувиков.

По его словам, для популяризации раздельного сбора отходов регоператор провел более 100 экомероприятий, охвативших свыше 500 тысяч жителей.