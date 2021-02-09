РИАМО - 9 фев. Пенсионеров по желанию отключат от онлайн-платежей и переводов, что позволит уменьшить число мошеннических операций с их банковскими картами, пишет во вторник газета «Известия».

«Сейчас в 60% случаев мошенники крадут средства со счетов людей зрелого и пожилого возраста, и они нуждаются в дополнительной защите», —​ отмечается в публикации.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, часто пенсионеры не знают всех возможностей своей карты, поэтому злоумышленникам легко их обмануть.

«Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если транзакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде СМС-сообщения», — сказала Лазарева.

По мнению юристов, отказ от операций не будет противоречить законодательству и не нарушит права граждан. Платежные системы и банки сами устанавливают лимиты на ежемесячные и ежедневные денежные переводы.​

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