РИАМО - 9 фев. В Зеленограде появится бизнес-площадка для малых инновационных компаний, в которой объединят три производственных и три лабораторных корпуса с современной инфраструктурой для создания высокотехнологичных продуктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Территория площадки составит 2,7 гектара. На ней возведут три трехэтажных корпуса и три двухэтажных здания, размещающих в себе лаборатории. В настоящее время специалисты устанавливают монолитные конструкции, кладут кирпичные стены лабораторий и одного производственного корпуса. Окончание строительство запланировано на третий квартал 2021 года.

«Рассчитываем разместить здесь около 10 масштабных инновационных проектов, в рамках которых будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2021 года. Прием заявок на размещение уже стартовал», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что создатели уникальных продуктов смогут рассчитывать на комплексную поддержку правительства столицы и получат приоритетное право на работу в кластере «Зеленоград».

Новая площадка войдет в состав частично построенного АО «Специализированная территория для размещения объектов малого предпринимательства — Зеленоград», на которой уже работает 18 инновационных предприятий.