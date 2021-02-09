РИАМО - 9 фев. Запуск второй очереди комплекса по переработке отходов (КПО) «Восток» в подмосковном Егорьевске позволил увеличить долю переработки поступающего мусора до 75%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор регоператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Чувиков.

Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживает Воскресенский кластер, куда входят Раменское, Воскресенск, Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы и Шатура. Всего в регионе сформировано семь кластеров. Отходы, собранные на территории Воскресенского кластера, поступают на КПО «Прогресс» и КПО «Восток».

«Если на первой очереди для повторного использования отбирают 50% от поступающего потока отходов – вторсырье отправляют на производство новых материалов (20%), а органику компостируют в техногрунт (30%), — то после запуска новой очереди КПО доля переработки приблизится к 75% за счет технологий производства RDF-топлива (25%)», — сказал Чувиков.

После запуска второй очереди КПО «Восток» его общая мощность возросла в два раза – до 1,2 миллиона тонн мусора в год. Сегодня «Восток» — крупнейший комплекс по переработке отходов в Восточной Европе.

Ежедневно жители Воскресенского кластера производят от 12 до 14 тысяч кубических метров отходов. За два года работы регоператор собрал и перевез более миллиона тонн мусора, а спецтехника преодолела около 18 миллионов километров. Всего ежедневно задействовано более 180 единиц спецтехники.

Также Чувиков сообщил, что жители многоквартирных домов оплачивают 96% начисленных сумм за обращение с твердыми коммунальными отходами. Процент сбора средств с жителей в частном жилом секторе составляет 53%.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы >>