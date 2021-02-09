РИАМО - 9 фев. С момента запуска первых двух Московских центральных диаметров в ноябре 2019 года пассажиры сэкономили уже свыше 2 миллиардов рублей на поездках. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранспорта.
Тарифная система диаметров помогает ездить недорого и комфортно. К примеру, пересесть на метро и Московское центральное кольцо с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут в том случае, если оплачивать проезд по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».
Он подчеркнул, что поездки по МЦД являются самым комфортным способом передвижения в московской агломерации благодаря полностью новому подвижному составу.
Движение по первым двум МЦД — Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский — открылось в ноябре 2019 года. Всего в Московском регионе должны запустить пять таких диаметров.
В январе пассажиропоток на МЦД вырос на 19%.
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