РИАМО - 9 фев. С момента запуска первых двух Московских центральных диаметров в ноябре 2019 года пассажиры сэкономили уже свыше 2 миллиардов рублей на поездках. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранспорта.

Тарифная система диаметров помогает ездить недорого и комфортно. К примеру, пересесть на метро и Московское центральное кольцо с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут в том случае, если оплачивать проезд по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

«Сейчас пассажир МЦД может сэкономить до 75% трат за проезд. Это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей. Общая экономия пассажиров МЦД составила более 2 миллиардов рублей», — отметил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что поездки по МЦД являются самым комфортным способом передвижения в московской агломерации благодаря полностью новому подвижному составу.

Движение по первым двум МЦД — Белорусско-Савеловский и Курско-Рижский — открылось в ноябре 2019 года. Всего в Московском регионе должны запустить пять таких диаметров.

В январе пассажиропоток на МЦД вырос на 19%.

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