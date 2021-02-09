РИАМО - 9 фев. Лжегадалка из ближнего зарубежья попросила хозяйку ювелирного магазина в Троицке в новой Москве передать ей украшения и деньги для того, чтобы снять «сглаз», подольские полицейские задержали женщину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленница <...> зашла в помещение ювелирного магазина <...> и сообщила (хозяйке - ред.), что является целительницей и чувствует, что на женщину и ее денежные средства наложен «сглаз», который можно снять, передав деньги или ювелирные украшения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина передала злоумышленнице свои золотые украшения из сейфа и квартиры. Гадалка обещала вернуть их через 9 дней.

«В этот же день поздно вечером правонарушительница снова связалась с женщиной и сообщила, что на ее сына также наложен «сглаз», однако для его снятия принесенных ранее ювелирных украшений недостаточно и необходимо передать ей еще 1 миллион рублей», – отметила Петрова.

Подольские полицейские задержали подозреваемую. Она пояснила, что похищенные украшения сдала в ломбард. Их изъяли сотрудники полиции.

Общая сумма материального ущерба превысила 300 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.

На данный момент полицейские проверяют причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.