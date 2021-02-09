РИАМО - 9 фев. На mos.ru открылся сервис аренды городских помещений для организации и проведения частных мероприятий в культурных учреждениях столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Воспользоваться услугой может любой желающий для разных целей: проведение семинара, лекции, мастер-класса и так далее.

«Цель нового сервиса — сделать город более открытым и удобным для всех жителей. Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей. Создание этого сервиса стало еще одним видимым результатом цифровой трансформации процессов», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В настоящее время пользователям доступно более 250 помещений для аренды. Данный список будет постоянно расширяться.

Козлов отметил, что город заинтересован в том, чтобы в столице организовывалось как можно больше интересных мероприятий.

Для того, чтобы арендовать помещение, необходимо быть зарегистрированным на портале mos.ru и перейти в соответствующий раздел. О каждом объекте есть необходимая информация: цена, размер, вместимость. Выбрав помещение, система сформирует договор краткосрочной аренды, с которым необходимо ознакомиться и внести плату.

Культурное учреждение рассмотрит заявление в течение четырех календарных дней. Уведомления о решении придут на электронную почту и в личный кабинет.

Бронирование помещения доступно на срок от одного часа, время подготовки и сбора не учитывается. Общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за 182 дня. Количество забронированных помещений не ограничено.