РИАМО - 9 фев. Во вторник в Подмосковье и столице будет морозно, вечером в регионе ожидается метель, сугробы вырастут до 34 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«После 15 часов начнется небольшой снег, в 21 час снег усилится, метель, ухудшение видимости», — написал Тишковец в Instagram.

Он уточнил, что видимость из-за метели ухудшится до 1,5 тысячи метров.

Синоптик добавил, что в Москве днем будет минус 13 – минус 11 градусов, в Подмосковье – минус 15 – минус 10 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы.

Выпадет около 4 миллиметров осадков. Сугробы вырастут с 31 до 34 сантиметров. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.