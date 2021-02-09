РИАМО - 9 фев. В Москве новое медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла получат 38 городских поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для медицинских учреждений по контрактам жизненного цикла закупили 105 аппаратов ультразвукового исследования (УЗИ) и 65 единиц диагностической техники: 17 маммографов, 31 рентгенодиагностический аппарат, 17 рентгенографических аппаратов типа «U-дуга». 28 аппаратов УЗИ и 12 единиц диагностической техники уже поставлено в поликлиники, где завершился капитальный ремонт», - говорится в сообщении.

Новое оборудование станет частью единой цифровой платформы столичного здравоохранения, а контракты жизненного обслуживания обязуют поставщика проводить его обслуживание и гарантировать работу техники, что исключает затраты на ремонтные работы в случае неисправности техники.

С 2011 года в столице построено около 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, среди которых 45 поликлиник. 18 из них возведено за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, еще 27 возвели — на федеральные и частные средства.

На 2021 – 2023 годы запланировано строительство 65 объектов здравоохранения, в числе которых 1 поликлиника, 21 больничный корпус, четыре подстанции скорой медицинской помощи. До 2024 года планируется отремонтировать 137 поликлиник.​

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