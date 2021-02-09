РИАМО - 9 фев. Люди, у которых плохо складываются отношения с сослуживцами, могут снизить стресс от выхода на очную работу, научившись отстаивать свои личные границы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт центра психического здоровья «Эмпатия» в Реутове, кандидат медицинских наук Татьяна Калиниченко.

По ее словам, при дистанционном формате работы количество общения с «токсичными» членами коллектива уменьшается, поэтому мысль о выходе в офис может вызвать панику и телесные симптомы тревоги - сердцебиение, бессонницу, дискомфорт в пищеварительной системе.

«Важно научиться защитить личные границы и не терпеть необоснованное брюзжание «Марьванны из бухгалтерии», а корректно, но настойчиво пресекать попытки выходить за рамки. К примеру, говорить так: «Оценка качества моей работы не входит в ваши должностные обязанности», или «Мне неинтересно твое мнение о моей внешности и личной жизни», - сказала Калиниченко.

Эксперт отметила, что чаще всего травят безответных людей, поэтому важно научиться давать отпор, а помочь «нарастить броню» может психотерапевт.

«Мысль о том, что вы начнете работать над отношениями с коллегами и проблема будет решена, придаст оптимизма. Можно также начать больше общаться с коллегами дистанционно, часто это меняет тон общения и к выходу в оффлайн отношения улучшаются», - заключила Калиниченко.

Ранее из-за пандемии коронавируса столичные власти обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. С 27 января это требование стало носить рекомендательный характер, руководители сами принимают решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы.