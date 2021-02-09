РИАМО - 9 фев. Производители и поставщики из Москвы смогут продвинуть свои товары иностранным закупщикам в рамках новой программы центра поддержки и развития экспорта «Моспром», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские компании при поддержке центра смогли заключить 70 экспортных контрактов о поставках и дистрибуции продукции на зарубежные рынки. Бизнес-миссия в новом формате будет длиться месяц и включать в себя технологические онлайн-туры на столичные производства», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявку на участие можно будет подать до 1 апреля, а бизнес-миссия состоится в июне и продлится почти месяц. Для участников проведут 120-130 встреч с потенциальными закупщиками из разных стран.

«В рамках подготовки к бизнес-встречам специалисты центра окажут разностороннюю помощь: детально изучат конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, презентуют экспортный потенциал производителей», - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В этом году столичных экспортеров ожидают и привычные бизнес-миссии в конкретные страны. А в июне проведут очную бизнес-миссию в Белоруссию для московских производителей пищевой продукции.