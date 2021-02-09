РИАМО - 9 фев. На Воронцовской улице специалисты проведут капитальный ремонт объекта 1917 года постройки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За более чем 100 лет эксплуатации конструктивные элементы и инженерные системы здания пришли в негодность. При обследовании выяснилось, что на стенах имеются трещины, фундамент просел, заметны следы протечек, а деревянные перекрытия покрыты плесенью. Кроме того, такие перекрытия создают дополнительный риск быстрого распространения пожаров», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Специалисты проведут замену старых перекрытий, отремонтируют фасад здания, обработают его составами против плесени и грибка, очистят стены и покроют светло-зеленой краской.

Чтобы придать строению прочность, выполнят инъектирование кирпичной кладки фундамента и его основания. Протяженность зоны работ составит порядка 79 метров. Такой способ позволяет предотвратить дальнейшее разрушение фундамента и продлить жизнь здания.

Специалисты также отреставрируют скатную крышу, заменят пол на чердаке., заменят и обновят инженерные сети, установят охранную и пожарную системы. Кроме того, заменят более 60 дверей и почти 70 оконных блоков, а в помещениях уложат ламинат и керамическую плитку.

Также будет благоустроена прилегающая территория. Заменят асфальт, разобьют газон и установят 15 малых архитектурных норм.

«В здании выполнят перепланировку. Функциональное использование пространства позволит улучшить условия труда работников и приема посетителей. Кроме того, появятся специальные места для приема документов, помещения для хранения архива, а также электрощитовая, серверная и подсобные помещения разного назначения», — отметил представитель пресс-службы департамента.​