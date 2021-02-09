РИАМО - 9 фев. Столичные социальные работники смогли оказать свыше 60 тысяч услуг жителям, заболевшим коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Социальные работники предоставляют услуги заболевшим Covid-19 москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, которые проходят лечение на дому. Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтвержденного диагноза», - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что помощь горожанам оказывают только те работники, у которых выработались антитела. Всего с введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса было оказано более 60 тысяч услуг.

Для получения помощи нужно обратиться на горячую линию комплекса социального развития Москвы по телефону: +7 (495) 870-45-09.​

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Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за декабрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае.

- Роспотребнадзор объявил условия отмены масочного режима. Для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен сформироваться более чем у 60% населения.

- Голикова заявила о стабилизации эпидобстановки в РФ. Нестабильная ситуация с коронавирусом зарегистрирована только в двух регионах.

- Путин назвал крупным успехом наличие трех вакцин от Covid‑19 в РФ. Также президент особо отметил начало массовой вакцинации.

- Столичные власти могут снять антиковидные ограничения в ближайшие месяцы. В Москвы отмечают стабилизацию эпидситуации с Covid-19.



- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.