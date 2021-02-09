РИАМО - 9 фев. Маткапитал могут позволить вкладывать в ценные бумаги с минимальным риском, а также в пенсионные резервы, предложение обсуждают в правительстве РФ, сообщает РБК.

Идею уже обсуждали во время совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в начале февраля.

«Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». <...> Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием», - говорится в сообщении.

Власти обсуждают возможность не только сохранения, но и преумножения денег маткапитала с помощью самых консервативных инструментов.

«Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — сказал первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов. ​